Михаил Дегтярев не осуждает россиян, которые отправились на Олимпиаду под нейтральным флагом.

Смена российскими атлетами спортивного гражданства вызывает вопросы у большинства россиян. Такое мнение на сессии "Смена вех в мировом спорте. Соответствующее заявление на профильной сессии "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" сделал российский министр по спорту Михаил Дегтярев. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Уверен, мы вернемся с флагом и гимном, мы работаем над этим. И несправедливо, что на наших спортсменов, которые поехали под нейтральным флагом, ополчились, они от флага не отказывались. А вот те, кто меняет спортивное гражданство, у меня лично вопросы вызывают. Михаил Дегтярев, глава Минспорта

Напомним, что Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября 2024 года. Российским представителям разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, а медали таких спортсменов не учитываются в общем зачете. На мероприятии выступают 88 российских атлетов. В честь победы россиян на летних Играх на торжественной церемонии награждения звучит гимн Международного паралимпийского комитета (МОК).

Дегтярев назвал WADA союзником России в борьбе с допингом.

Фото и видео: ВЭФ 2024