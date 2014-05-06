  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СК проверит картину художника из Петербурга на предмет оскорбления ветеранов
Сегодня, 7:05
406
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

СК проверит картину художника из Петербурга на предмет оскорбления ветеранов

0 0

У некоторых она вызвала ассоциации с "Бессмертным полком".

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить картину "Живые и мертвые" петербургского художника Кирилла Миллера после многочисленных жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Многие провели аналогию с "Бессмертным полком". Теперь стражам порядка предстоит выяснить, оскорбляет ли картина ветеранов и есть ли на полотне образы погибших в Великой Отечественной войне.

Картина "Живые и мертвые" выставлялась в галерее "Свиное рыло" в сентябре. Кирилл Миллер изобразил толпу людей, которая несет в руках таблички, а на них фотографии зомби. У части людей картина вызвала ассоциации с "Бессмертным полком". Они решили, что художник таким образом хочет высмеять патриотическое движение.

Фото: ВКонтакте / ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ

Теги: картина живые и мертвые, следственный комитет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии