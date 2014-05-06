СК проверит картину художника из Петербурга на предмет оскорбления ветеранов

У некоторых она вызвала ассоциации с "Бессмертным полком".

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить картину "Живые и мертвые" петербургского художника Кирилла Миллера после многочисленных жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Многие провели аналогию с "Бессмертным полком". Теперь стражам порядка предстоит выяснить, оскорбляет ли картина ветеранов и есть ли на полотне образы погибших в Великой Отечественной войне.

Картина "Живые и мертвые" выставлялась в галерее "Свиное рыло" в сентябре. Кирилл Миллер изобразил толпу людей, которая несет в руках таблички, а на них фотографии зомби. У части людей картина вызвала ассоциации с "Бессмертным полком". Они решили, что художник таким образом хочет высмеять патриотическое движение.

Фото: ВКонтакте / ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ