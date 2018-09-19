Сотруднице "Свиного рыла" запретили проводить выставку после скандала с картиной "Живые и мертвые"

Поводом для отказа в проведении кураторской выставки стала причастность девушки к работе галереи "Свиное рыло".

Сотруднице "Свиного рыла" запретили проводить выставку в другой галерее Петербурга, когда узнали, где она работает. Об этом Piter.tv рассказал художник, основатель петербургской галереи "Свиное рыло" Николай Копейкин.

Произошло это после скандала вокруг картины художника Кирилла Миллера "Живые и мертвые". Из-за жалоб на работу СК заявил, что проверит картину на предмет оскорбления ветеранов.

Одна из наших работников галереи должна была провести свою первую выставку в качестве куратора. Но не у нас, а в молодой галерее Петербурга. И после всей этой истории, а у нее уже была дата назначена, ей сказали такие же молодые люди 25 лет "Твоя выставка отменятся, потому что ты работаешь в галерее "Свиное рыло". рассказал Николай Копейкин.

О какой именно галерее идет речь, Копейкин не уточнил.

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Видео: Piter.tv