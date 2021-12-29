Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"

Сторона защиты будет обжаловать приговор.

Московский городской суд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (НКО, признанная Минюстом России иностранным агентом. Инстанция встала на сторону региональной прокуратуры. Сторона защиты заявила об обжаловании постановления.

Суд постановил исковые требования прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал" удовлетворить в полном объеме. судья Мосгорсуда

На данный момент судья огласил только вводную и резолютивную части решения. Сторона обвинения напомнила о том, что правозащитная организация "Мемориал" ранее неоднократно подвергалась административным штрафам за то, что не обозначала свои материалы на сайте и в социальных сетях маркировкой "НКО-иноагент". Сторона защиты уточнила, что все штрафы были выплачены.

В Петербурге у Соловецкого камня прощаются с "Мемориалом"*.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

