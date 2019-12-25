В Петербурге у Соловецкого камня прощаются с "Мемориалом"*

Петербуржцы зажгли свечи, возложили цветы и поставили плакат с хештегом #мымемориал. На месте было несколько полицейских и сотрудников центра "Э".

Сегодня вечером в Петербурге прощаются с международным "Мемориалом" (признан Минюстом иностранным агентом). Во вторник, 28 октября, Верховный суд ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал"*.

Петербуржцы собрались у Соловецкого камня, памятника жертв политических репрессий. Они зажгли свечи, возложили цветы и поставили плакат с хештегом #мымемориал. На месте было несколько полицейских и сотрудников центра "Э", которые делали фотографии. Некоторые полицейские играли с электрошокерами, находясь в стороне, передает "Коммерсант".

Напомним, генеральная прокуратура подала иск о ликвидации организации в ноябре 2021 года. Одновременно с этим прокуратура Москвы направила аналогичное требование ВС против правозащитного центра "Мемориал"**. Рассмотрение второго иска состоится 29 декабря.

Отмечается, что государственный обвинитель в суде заявил, что международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне, а также создает неправдоподобный образ Советского Союза.

Ранее в Ленобласти управляющие компании за год заплатили 11 млн рублей штрафов.

Фото: pexels

Международное историко-просветительское общество "Мемориал"* - организация признана иностранным агентом на территории РФ

Правозащитный центр "Мемориал"** - организация признана иностранным агентом на территории РФ