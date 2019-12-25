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В Ленобласти управляющие компании за год заплатили 11 млн рублей штрафов
Сегодня, 20:54
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В Ленобласти управляющие компании за год заплатили 11 млн рублей штрафов

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За год 29 постановлений о назначении наказания были обжалованы лицами. Так, 16 судов уже состоялись и завершились в пользу комитета. 

В Ленинградской области управляющие компании заплатили более 11 млн штрафов за год. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Так, с начала года Госжилнадзор вынес 120 предупреждений и 69 постановлений о наложении штрафных санкций на сумму 11,1 млн рублей. Отмечается, что некоторые компании были не согласны с штрафами. 

Как объяснил председатель комитета Михаил Василенко, за год 29 постановлений о назначении наказания были обжалованы лицами. Так, 16 судов уже состоялись и завершились в пользу комитета. 

Ранее суд огласил приговор за многомиллионные взятки бывшим руководителям Росреестра в Ленобласти. Оба получили реальные сроки и штрафы.

Фото: Piter.tv
 

Теги: комитет, постановления, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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