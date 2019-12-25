Суд огласил приговор за многомиллионные взятки бывшим руководителям Росреестра в Ленобласти

Оба получили реальные сроки и штрафы.

Суд приговорил к реальным срокам и штрафам на общую сумму более 75 млн рублей бывших руководителей кадастровой палаты Ленобласти. Бывшие сотрудники признаны виновными в получении взяток. Экс-директор палаты получил 13 лет, его заместитель – 10 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Судом установлено, что в 2014-2016 годах подсудимые несколько раз получали от местных жителей взятки в виде недвижимости, которую оформляли на подставных лиц. Также пострадавшие оплачивали для руководителей кадастровой палаты и членов их семей расходы, связанные с туристическими поездками за границу. Так в 2015 году Михеев отдохнул вместе с семьей в Милане за 769 тысяч рублей, Храмов с женой и дочерью – в Риге за 81 тысячу рублей.

В рамках уголовного дела были изъяты более 75 млн рублей, наложен арест не только на их имущество, но и на недвижимость, которую они оформляли на своих родственников.

Помимо лишения свободы, суд назначил следующие штрафы: Михееву – 50,3 млн рублей, Храмову – 25,5 млн рублей.

Уже ранее фигуранты были признаны виновными в мошенничестве. Михееву было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом, а Храмову – в виде семи с половиной лет со штрафом.

Ранее стало известно, что экс-сотрудника петербургской таможни будут судить за взятку в 20 млн рублей.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга