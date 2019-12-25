Экс-сотрудника петербургской таможни будут судить за взятку в 20 млн рублей

Подозреваемого задержали в Шереметьево в марте текущего года.

В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По версии следствия, Гусев, будучи начальником отдела таможенного контроля, вместе с начальником Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максимом Мамчуром потребовал 20 млн рублей от представителей ООО "Таллер". Взамен сообщники помогли бизнесменам избежать административной ответственности за некоторые нарушения. Впоследствии потерпевшие сами обратились в полицию.

Гусева задержали в московском аэропорту Шереметьево в середине марта текущего года. Уголовное дело рассмотрит Петроградский районный суд Петербурга.

Ранее мы писали, что в Ленобласти следователя арестовали по подозрению в получении взятки.

Фото: Piter.TV