В Ленобласти следователя арестовали по подозрению в получении взятки

Сотрудник МВД получил от потерпевшей денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

В Ленобласти суд арестовал следователя УМВД РФ по Приморскому району Петербурга, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Установлено, что мужчина получил через посредников деньги от потерпевшей в размере 1 млн рублей. Кроме того, сотрудник ведомства потребовал пробурить скважину на территории его домовладения в Ломоносовском районе.

По информации СК, взамен следователь заверил потерпевшую, что обеспечит "надлежащее качество расследования уголовного дела", которое находится у него в производстве.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Кировском районе пресекли попытку дачи взятки сотруднику Госавтоинспекции.

Фото: Piter.TV