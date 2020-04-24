В Ленобласти следователя арестовали по подозрению в получении взятки

В Ленобласти суд арестовал следователя УМВД РФ по Приморскому району Петербурга, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
Установлено, что мужчина получил через посредников деньги от потерпевшей в размере 1 млн рублей. Кроме того, сотрудник ведомства потребовал пробурить скважину на территории его домовладения в Ломоносовском районе.
По информации СК, взамен следователь заверил потерпевшую, что обеспечит "надлежащее качество расследования уголовного дела", которое находится у него в производстве.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что в Кировском районе пресекли попытку дачи взятки сотруднику Госавтоинспекции.
Фото: Piter.TV
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