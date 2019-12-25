В Кировском районе пресекли попытку дачи взятки сотруднику Госавтоинспекции

В отношении водителя, который пытался дать взятку, возбуждено уголовное дело по статье о мелком взяточничестве.

Во вторник, 21 декабря, в пресс-службе УГИБДД рассказали о попытке дачи взятки сотруднику ГИБДД, которая произошла неделю назад, 15 декабря.

Около половины десятого часа вечера у дома №17/1 по проспекту Культуры в Кировском районе инспекторы ДПС остановили "Киа Оптиму". За рулем находился 25-летний уроженца одного из среднеазиатских государств. По всей видимости, предоставить документы, подтверждающие законность его въезда и режима пребывания (статья 18.8 КоАП РФ) он не смог. Инспектор уже составлял административный материал, когда нарушитель попытался передать инспектору 5 тыс. рублей, чтобы его не привлекали к ответственности.

Факт дачи взятки пресекли, в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о мелком взяточничестве. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что дача взятки – это преступление, за которое предусмотрено наказание. Для сообщения о любых противоправных действиях со стороны сотрудников органов внутренних дел РФ, в том числе представителей Госавтоинспекции, можно обращаться на "телефон доверия" ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-21-81.

Фото: Piter.tv