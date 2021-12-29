Петербуржцы предложили заменить губернатора световой проекцией

Горожане создали петицию. Инициатива появилась после новости о замене граффити Хармса цифровой проекцией.

Накануне на сайте change.org появилась петиция, требующая заменить губернатора города Александра Беглова на световую проекцию. Появление таких требований связано с новостью о замене граффити-портрета Даниила Хармса на улице Маяковской.

Сохранить граффити хотели почти 30 тыс. петербуржцев, а также вице-губернатор по культуре и спорту Борис Пиотровский.

Авторы петиции отметили, что Смольный "борется с ветряными мельницами", в то время как город все еще завален мусором, снегом, а фасады исторических зданий разваливаются и исписаны рекламой наркошопов. В связи с этим неравнодушные граждане предлагают заменить световой проекцией действующего губернатора Петербурга.

Пользы будет ровно столько же, а вот вреда, как и расходов на содержание живого бесполезного чиновника, станет существенно и кратно меньше. уверены петербуржцы

На момент публикации под петицией подписались 896 человек.

Фото: change.org; Александр Беглов / Вконтакте; Центральный район за комфортную среду обитания / Вконтакте