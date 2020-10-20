В этом году "Тотальный диктант" впервые пройдет на двух языках

Акция пройдет на иностранном языке в 18 городах на 52 площадках.

В 2021 году образовательная акция "Тотальный диктант" впервые пройдет на двух языках – русском и английском. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу проекта.

Регистрация откроется на сайте totaldict.ru 31 марта. Чтобы написать англоязычную версию диктанта, необходимо выбрать соответствующие площадки. Акция пройдет на иностранном языке в 18 городах на 52 площадках. В частности, диктант на английском можно будет написать в Петербурге.

Больше всего площадок подготовят в Москве, где текст прочитают актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов и другие.

Версию диктанта на английском языке написал автор русскоязычного текста Дмитрий Глуховский. В работах участников диктанта на английском будет оцениваться только орфография. За пунктуацию оценку снижать не будут.

Ранее мы писали, что "Ночь музеев" в Петербурге состоится в конце мая.

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