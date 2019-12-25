"Ночь музеев" в Петербурге состоится в конце мая

В этом году любимая многими петербуржцами акция "Ночь музеев" пройдёт с 22 на 23 мая. Информация опубликована на странице мероприятия в соцсети "Вконтакте".
Организаторы уже начали готовиться к акции, при этом формат и программа "Ночи музеев-2021" станет известен в середине апреля.
"Ночь музеев" – это международная акция, в рамках которой все жалеющие в течение ночи могут посетить все музеи города.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса Международный день музеев прошел онлайн. Петербургские музеи и театры подготовили более 60 мероприятий.
Фото: ВКонтакте/ Ночь музеев. Санкт-Петербург
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