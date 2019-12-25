"Ночь музеев" в Петербурге состоится в конце мая

Организаторы уже начали готовиться к акции, при этом формат и программа станут известны в апреле.

В этом году любимая многими петербуржцами акция "Ночь музеев" пройдёт с 22 на 23 мая. Информация опубликована на странице мероприятия в соцсети "Вконтакте".

Организаторы уже начали готовиться к акции, при этом формат и программа "Ночи музеев-2021" станет известен в середине апреля.

"Ночь музеев" – это международная акция, в рамках которой все жалеющие в течение ночи могут посетить все музеи города.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Международный день музеев прошел онлайн. Петербургские музеи и театры подготовили более 60 мероприятий.

Фото: ВКонтакте/ Ночь музеев. Санкт-Петербург