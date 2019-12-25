В администрации Центрального района прокомментировали ситуацию с уничтожением портрета Хармса

Изображение на улице Маяковского, 11, закрасили 4 июня.

В Telegram-канале Центрального района Петербурга "Центр. Новости" прокомментировали удаление портрета Даниила Хармса с фасада дома на улице Маяковского, 11. Отметим, что именно в этом доме жил писатель.

Указанный дом находится в управлении ТСЖ. По имеющейся информации, работы проводятся силами товарищества собственников. Телеграм-канал "Центр Новости"

Как указал автор публикации, горожане имеют возможность предложить новое изображение, которое власти планируют спроецировать на фасаде.

Изображения, которые будут сменять друг друга, предлагают петербуржцы. Это позволит увековечить память писателя, сохранить целостность фасада и архитектурный облик здания. Телеграм-канал "Центр. Новости"

Ранее на Piter.tv: автор граффити с Хармсом выступил против его замены на световую проекцию.

Фото: Telegram / Artemenko Galina