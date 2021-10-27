Петербуржцы могут предложить изображения для светопроекции Хармса

Предложения принимаются с 15 марта по 15 апреля.

На фасаде дома № 11 на улице Маяковского появятся световые изображения, посвящённые писателю Даниилу Хармсу. Комитет по градостроительству и архитектуре предложил петербуржцам принять участие в создании светопроекции.

Изображения с комментариями можно отправить на почту: projection@kga.gov.spb.ru с 15 марта по 15 апреля. Изображения принимаются в хорошем качестве, в вертикальном положении и в формате jpg.

Предполагается, что проект реализуют в мае этого года.

Ранее автор граффити с Хармсом выступил против его замены на световую проекцию.

Фото: Piter.TV