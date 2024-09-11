В Сестрорецке неизвестные исписали флаг РФ и подкинули его в магазин

О случившемся правоохранителям 11 сентября сообщила служба безопасности гипермаркета.

Полиция Курортного района Петербурга разыскивает осквернивших флаг РФ в Сестрорецке. Его превратили в "придверный коврик" и оставили в гипермаркете на Приморском шоссе, 268, пишет "Фонтанка".

О случившемся правоохранителям 11 сентября сообщила служба безопасности магазина. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как утром в тот же день к гипермаркету подошел мужчина с темными волосами, на вид которому не больше 30 лет, и оставил полотнище с надписью. Выяснилось, что на флаге РФ на украинском языке было написано следующее: "При входе, пожалуйста, вытирайте ноги".

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти и Петербурге осквернили могилы участников СВО.

Фото: Piter.TV