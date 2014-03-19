В Ленобласти и Петербурге осквернили могилы участников СВО

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Могилы двух участников СВО осквернили в Петербурге и Ленинградской области. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 9 июля в полицию обратилась 54-летняя петербурженка. Женщина сообщила, что кто-то на Смоленском кладбище сжег венки на могиле её супруга, который в июне 2023 года погиб на СВО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В этот же день в полицию поступило заявление от 50-летней жительницы деревни Горы (Ленобласть). Женщина сообщила, что на кладбище на могиле её сына, погибшего на СВО в октябре 2023 года, вырван крест, сломана ограда, разорван флаг и разбросаны цветы, фуражка и портрет. На месте происшествия правоохранители нашли окурки от сигарет и банку от энергетического напитка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В феврале житель Петербурга был отправлен в СИЗО за надписи об СВО на зданиях.

Фото: Piter.tv