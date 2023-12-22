Житель Петербурга отправлен в СИЗО за надписи об СВО на зданиях

Все три заявления 56-летний петербуржец оставил на стенах 21 января 2024 года.

В Петербурге заключили под стражу до 13 апреля мужчину, который оставлял оскорбительная надписи об СВО на стенах здания ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" и храмов. Ему вменяют ч. 1 ст. 243 (два эпизода – вандализм), ч. 2 ст. 214 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия). Об этом информирует 19 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

Все три заявления 56-летний петербуржец оставил на стенах 21 января 2024 года. Он наносил на Политехнический университет, храмы иконы Божией Матери "Умиление" и Покрова Пресвятой Богородицы "нехорошие надписи синей и белой краской".

Фигурант дела ранее проходил службу в правоохранительных органах и осуществлял оперативно-розыскную деятельность.

Фигурант, действуя в интересах Украины и ее силовых структур, осуществлял взаимодействие с террористической организацией "Легион "Свобода России" и осуществлял действия, направленные на пересечение границы РФ с целью убытия на Украину для участия в боевых действиях против России. Пресс-служба объединенных судов Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на сотрудницу РАН завели дело о дискредитации ВС РФ из-за флага Украины на рюкзаке.

Фото: Piter.TV