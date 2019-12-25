В гипермаркете "Окей" на Богатырском проспекте загорелось подсобное помещение

Пожар в торговом центре "Окей" ликвидировали без пострадавших.

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в подсобном помещении гипермаркета "Окей" на Богатырском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Инцидент произошел днем 30 октября в доме 13 по Богатырскому проспекту. После поступления сигнала о возгорании на место прибыли подразделения пожарно-спасательной службы. Как уточнили в МЧС, огонь распространился на площадь около двух квадратных метров в подсобке торгового комплекса. Пожарные оперативно локализовали возгорание и полностью ликвидировали его в 13:09.

В тушении участвовали 15 сотрудников службы и три единицы спецтехники. Никто из посетителей и персонала не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются специалистами. На данный момент работа гипермаркета стабилизирована, угрозы для посетителей нет.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Авиаконструкторов произошло возгорание моторного отсека авто.

Фото: Piter.TV