На проспекте Авиаконструкторов произошло возгорание моторного отсека авто

Пострадавших в результате пожара нет.

Сообщение о возгорании моторного отсека автомобиля, стоящего у дома № 35 на проспекте Авиаконструкторов, поступило спасателям 27 октября в 13:22. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

На ликвидацию возгорания прибыли 10 сотрудников МЧС и две специализированные машины. В течение короткого промежутка времени, к 13:30, огонь был полностью погашен.

Фото: Piter.TV