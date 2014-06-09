  1. Главная
Во время пожара в "двушке" в Невском районе погиб мужчина
Сегодня, 11:20
Информация о возгорании в 1-м Рабфаковском переулке, 9к2, поступила на пульт спасателей в 10:43.

В Невском районе утром 27 октября произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании в 1-м Рабфаковском переулке, 9к2, поступила на пульт спасателей в 10:43. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 11 "квадратов". С огнем справились в 11:15. В результате погиб мужчина. 

К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что квартирный пожар на Дунайском устроила 10-летняя девочка. Ребенок готовил обед, когда в сковороде вспыхнуло масло.

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

