Во время пожара в "двушке" в Невском районе погиб мужчина

В Невском районе утром 27 октября произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в 1-м Рабфаковском переулке, 9к2, поступила на пульт спасателей в 10:43. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 11 "квадратов". С огнем справились в 11:15. В результате погиб мужчина.

К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV