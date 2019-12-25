Квартирный пожар на Дунайском устроила 10-летняя девочка

Ребенок готовил обед, когда в сковороде вспыхнуло масло.

Стала известна причина квартирного пожара в Московском районе 22 октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Возгорание случилось в "трешке" на Дунайском проспекте, к счастью, никто не пострадал. Установлено, что 10-летняя девочка готовила обед, когда в сковороде вспыхнуло масло.

Во избежание подобного, МЧС Петербурга напоминает: не отвлекайтесь от готовки, если вспыхнуло масло, выключите плиту, накройте горящую посуду металлической крышкой/засыпьте содой/землей из цветка. Пресс-служба МЧС России

Фото: пресс-служба МЧС России