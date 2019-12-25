При пожаре в студии в Приморском районе пострадал мужчина

Тушили огонь 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

В Приморском районе произошел квартирный пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Верхне-Каменской улице, 11к1, поступило на пульт спасателей 24 октября в 04:40. В студии площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка на 5 "квадратах". В 05:21 огонь ликвидировали. Травмы получил мужчина, его госпитализировали в больницу.

Тушили пожар 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV