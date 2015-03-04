  1. Главная
За девять месяцев 2025 года в Петербурге потушили почти 6 тыс. пожаров
Сегодня, 15:29
В МЧС России дали безопасные советы по теме.

С января по сентябрь 2025 года в Петербурге произошло более 5,7 тыс. пожаров, из них свыше 1,3 тыс. возгораний – в жилье. В МЧС России дали безопасные советы по теме. 

Необходимо следить за состоянием электропроводки. Также не оставляйте без присмотра работающие электроприборы, гаджеты на зарядке, топящиеся печи, камины и прочее, не позволяйте детям баловаться с пожароопасными предметами. 

Не курите в постели, не сушите вещи над плитой и на обогревателях, не используйте кустарные электроприборы и будьте всегда осторожными в обращении с огнем.

Пресс-служба МЧС России 

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара на Съезжинской спасли 11 человек. 

Фото: Piter.TV 

