Во время пожара на Съезжинской спасли 11 человек

Уточняется, что в четырехкомнатной квартире полыхало на 5 "квадратах".

В Петроградском районе ночью 23 октября произошел пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании на Съезжинской улице, 24, поступило спасателям в 03:03.

Уточняется, что в четырехкомнатной квартире полыхало на 5 "квадратах", потушили огонь в 03:24. Из опасной зоны были эвакуированы 11 человек, предварительно, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: при пожаре в "двушке" на Карпинского пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.TV