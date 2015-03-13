Во время пожара на Съезжинской спасли 11 человек

В Петроградском районе ночью 23 октября произошел пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании на Съезжинской улице, 24, поступило спасателям в 03:03.
Уточняется, что в четырехкомнатной квартире полыхало на 5 "квадратах", потушили огонь в 03:24. Из опасной зоны были эвакуированы 11 человек, предварительно, никто не пострадал.
К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: при пожаре в "двушке" на Карпинского пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу.
Фото: Piter.TV
