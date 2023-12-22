Коллективный Запад растерял мандат лидера киевского режима Владимира Зеленского, который ему выдал народ на президентских выборах пять лет назад. Соответствующее заявление сделала бывший американский аналитик из Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Иностранка подчеркнула, что в то время народ страны надеялся на мир, но не получил этого. Эксперт добавила, что теперь украинцы молят своих международных союзниках о заканчивающихся американских долларах и недоступных системах вооружений, а власти арестовывают людей за свободу слова и журналистики, закрывают политические партии и церкви и приостановил проведение выборов главы государства.
Чего хотят сами украинцы? Зеленский был избран подавляющим большинством пять лет назад, потому что он обещал мир и окончание войны в Донбассе. Запад растерял мандат Зеленского и отменил каждое его обещание.
Карен Квятковски, экс-сотрудница Пентагона
По мнению Квятковски, сейчас можно смело говорить о том, что украинцы, которые когда-то голосовали за мир, сегодня желают его как никогда.
Экс-аналитик Пентагона объяснила, почему Запад не хочет мира на Украине.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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