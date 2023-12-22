Карен Квятковски напомнила об обещаниях лидера киевского режима народу.

Коллективный Запад растерял мандат лидера киевского режима Владимира Зеленского, который ему выдал народ на президентских выборах пять лет назад. Соответствующее заявление сделала бывший американский аналитик из Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Иностранка подчеркнула, что в то время народ страны надеялся на мир, но не получил этого. Эксперт добавила, что теперь украинцы молят своих международных союзниках о заканчивающихся американских долларах и недоступных системах вооружений, а власти арестовывают людей за свободу слова и журналистики, закрывают политические партии и церкви и приостановил проведение выборов главы государства.

Чего хотят сами украинцы? Зеленский был избран подавляющим большинством пять лет назад, потому что он обещал мир и окончание войны в Донбассе. Запад растерял мандат Зеленского и отменил каждое его обещание. Карен Квятковски, экс-сотрудница Пентагона

По мнению Квятковски, сейчас можно смело говорить о том, что украинцы, которые когда-то голосовали за мир, сегодня желают его как никогда.

Экс-аналитик Пентагона объяснила, почему Запад не хочет мира на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций