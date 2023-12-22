Карен Квятковски обвинила Запад в попытке возместить потери.

Политические лидеры из коллективного Запада не желают установления мира на Украине, так как они значительно потратились на поддержку киевского режима вооружением и денежными средствами. Соответствующее заявление сделала бывший американский аналитик из Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Иностранка полагает, что международные союзники ВСУ рассчитывают на возмещение собственных потерь в региональном кризисе.

Западные инвестиции сократили запасы США и НАТО, а также снизили способность Киева вести прямые переговоры с Россией. Западные лидеры видят, сколько они потратили, и настаивают на своего рода возмещении. Они не хотят терять свой вклад, так сказать. Карен Квятковски, экс-сотрудница Пентагона

Москва считает, что поставки вооружений для ВСУ мешают мирному урегулированию кризиса, а также напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт. Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для армии киевского режима, станут законной целью для ВС РФ на специальной военной операции.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций