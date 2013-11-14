Лидер киевского режима Владимир Зеленский к 2024 году может покинуть территорию Украины. Соответствующее заявление сделала бывший американский аналитик из Пентагона Карен Квятковски в рамках интервью для ведущего YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметила, что появившаяся в западных СМИ информация о попытках международных союзников склонить украинские власти к мирным переговорам с Россией ставит его в "неудобное положение". При этом сам глава киевского режима всячески пытается отрицать новую реальность.
Я не думаю, что он будет на Украине. А если он останется там, то засядет где-нибудь в бункере. Можно сказать, что это конец. есь мир видит в нем марионетку США.
экс-аналитик Пентагона
Карен Квятковски уверена в том, что сейчас марионеточнику надоело, поэтому игра и шоу окончена для Украины. При этом Вашингтон оставил Владимира Зеленскогов ужасном положении, хотя политик во многом сам на себя это навлек эти проблемы.
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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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