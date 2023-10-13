"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского

Карен Квятковски оценила будущее военных поставок для ВСУ.

Региональный конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение американского интереса к украинскому кризису. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделала бывший аналитик министерства по обороны США, подполковник страны Карен Квятковски. Иностранный специалист заметила, что оружие натовского образца, отправленное Вооруженным силам Украины, в результате оказалось в руках у солдат радикального движения ХАМАС. Экс-сотрудница Пентагона пояснила, что Вашингтон повторяет в очередной раз собственные ошибки. Речь идет о том, что США сначала отправляют союзника оружие, а затем понимают, что на самом деле оно применяется против другого своего партнера.

Это был его худший день (говоря о дне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем). И не потому что он еврей, <...> а потому что он больше не будет в центре внимания. Карен Квятковски, экс-аналитик Пентагон.

Карен Квятковски предположила, что американский интерес к Украине уже вряд ли окажется на том же уровне, что и раньше. Теперь лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому придется соперничать за внимание и военные поставки с ближайшим американским союзником на Ближнем Востоке.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom