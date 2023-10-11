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Ллойд Остин: США выделят новый пакет помощи Украине

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В Пентагоне рассказали об отправке ВСУ боеприпасов AIM-9M.

Американские власти выделят Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на очередном заседании контактной группы по поддержке Вооруженных сил Украины шеф Пентагона Ллойд Остин. Эксперт заметил, что на мероприятии будут обсуждаться потребности армии киевского режима в противовоздушных средствах и боеприпасах для артиллерии.

США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 200 млн долларов... А также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.

Ллойд Остин, глава Минобороны США

Американский чиновник пояснил коллегам и международным союзникам ВСУ, что в новый пакет войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине.

Пентагон поддержал обучение украинских летчиков на F-16 на территории США.

Фото и видео: YouTube / US NATO

Теги: aim-9m, военная помощь, всу, ллойд остин, пво, пентагон, рамштайн
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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