Ллойд Остин: США выделят новый пакет помощи Украине

В Пентагоне рассказали об отправке ВСУ боеприпасов AIM-9M.

Американские власти выделят Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на очередном заседании контактной группы по поддержке Вооруженных сил Украины шеф Пентагона Ллойд Остин. Эксперт заметил, что на мероприятии будут обсуждаться потребности армии киевского режима в противовоздушных средствах и боеприпасах для артиллерии.

США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 200 млн долларов... А также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками. Ллойд Остин, глава Минобороны США

Американский чиновник пояснил коллегам и международным союзникам ВСУ, что в новый пакет войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине.

Пентагон поддержал обучение украинских летчиков на F-16 на территории США.

Фото и видео: YouTube / US NATO