Ллойд Остин рассказал об обучении летчиков ВСУ в США.

Американские власти поддерживают обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 тренировками на своей территории. Соответствующее заявление в ходе выступления на очередном заседании контактной группы по поддержке ВСУ сделал министр по обороны США Ллойд Остин.

США дополняют тренировочную коалицию по F-16 тренировками на своей территории. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Известно, что власти США могут завершить обучение первых украинских пилотов на истребителях F-16 собственного производства до конца текущего года. При этом гораздо больше времени у международных союзников и киевского режима уйдет на то, чтобы украинские летчики смогли выполнять боевые задания в региональном кризисе. Такое мнение высказал ранее руководитель военно-воздушных сил Нацгвардии США, генерал-лейтенант Майкл Ло. После этого украинские пилоты вернутся в Европу, чтобы пройти дополнительную подготовку по техобслуживанию самолетов в рамках НАТО, сказал он.

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Фото и видео: YouTube /Reuters