Ллойд Остин провел заседание контактной группы по помощи для ВСУ.

Танки Abrams американского производства, передаваемые Вашингтоном киевскому режиму, скоро будут доставлены на территорию Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на очередном заседании контактной группы по поддержке ВСУ сделал министр по обороны США Ллойд Остин.

Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Представители киевского режима ранее заявили о том, что в ближайшее время страна ожидает более десяти танков. В общей сложности власти США обещали 31 боевую единицу этой техники для Вооруженных сил Украины.

В США серьезно относятся к заверениям Китая по вопросам вооружения.

Фото и видео: YouTube / The Independent