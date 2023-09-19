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Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams

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Ллойд Остин провел заседание контактной группы по помощи для ВСУ.

Танки Abrams американского производства, передаваемые Вашингтоном киевскому режиму, скоро будут доставлены на территорию Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на очередном заседании контактной группы по поддержке ВСУ сделал министр по обороны США Ллойд Остин.

Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину.

Ллойд Остин, шеф Пентагона

Представители киевского режима ранее заявили о том, что в ближайшее время страна ожидает более десяти танков. В общей сложности власти США обещали 31 боевую единицу этой техники для Вооруженных сил Украины.

В США серьезно относятся к заверениям Китая по вопросам вооружения.

Фото и видео: YouTube / The Independent

Теги: abrams, военная помощь, всу, ллойд остин, пентагон, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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