В США серьезно относятся к заверениям Китая по вопросам вооружения

Энтони Блинкен рассказал о том,что Китай "предупрежден".

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "чрезвычайно серьезно" относится к заверениям Китая о том, что Пекин не поставляет летальное вооружение России для проведения специальных военных операций на Украине. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции в формате "два на два". В мероприятии также приняли участие шеф Пентагона Ллойд Остин, австралийский министр по обороне Ричард Марлз и министр по иностранным делам Пенни Вонг.

Китай неоднократно заверял нас и не только нас, но и многие другие страны, что он не предоставляет летательное вооружение России для ее действий на Украине. И мы относимся к этим заверениям чрезвычайно серьезно. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель Госдепа США пояснил, что у Вашингтона остаются определенные беспокойства относительно отдельных организаций, которые предоставляют технологии двойного назначения. Они могут применяться для беспилотников и других видов вооружения на Украине. Однако о таких угрозах дипломаты уведомили власти КНР.

США запросили у КНДР данные о состоянии задержанного военнослужащего.

Фото и видео: YouTube / Defense Now