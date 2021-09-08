США запросили у КНДР данные о состоянии задержанного военнослужащего

Энтони Блинкен рассказал о контактах с Северной Кореей по Трэвису Кинга.

Американские власти при президенте Джо Байдене уведомили руководство КНДР о том, что хотели бы получить сведения о состоянии рядового Трэвиса Кинга. Речь идет о местном военнослужащем, который без разрешения командования пересек межкорейскую государственную границу со стороны Южной Кореи. Соответствующее заявление в ходе выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом в штате Колорадо, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Дипломат пояснил, что никаких обновлений по контактам с Северной Кореей у Госдепа нет.

Что касается рядового Кинга, к сожалению, у меня нет какой-либо дополнительной информации. Мы испытываем беспокойство по поводу состояния его здоровья, мы бы хотели знать, где он находится. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что 18 июля Министерство обороны США подтвердило прессе, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея, после чего был взят под стражу вна территории КНДР. Авторы The Reuters со ссылкой на собственные источники уточнили, что военного должны были доставить из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания.

Блинкен заявил, что США будут отвечать на хакерские атаки.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute