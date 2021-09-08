Блинкен заявил, что США будут отвечать на хакерские атаки

В Госдепе заявили, что ведут расследование по ситуации.

Американские власти при президенте Джо Байдене будут предпринимать необходимые шаги в ответ на хакерские атаки. Соответствующее заявление в ходе выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом в штате Колорадо, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Таким образом руководитель внешнеполитического ведомства США прокомментировал прессе взлом электронной почты посла Вашингтона в Китае Николаса Бернса.

Мы неоднократно доносили Китаю, что любое действие, которое нацелено на правительство, граждан и компании, по-настоящему нас беспокоит и мы, как и раньше, в будущем при необходимости будем предпринимать соответствующие действия. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В ГОсдепе добавили, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, оцениваются все результаты инцидента и приняты меры для защиты в дальнейшем. Ранее 20 июля известная газета The Wall Street Journal сообщила о том, что хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Киберпреступники получили доступ к сотням тысяч правительственных сообщений.

Блинкен утверждает в связи с терактом на Крымском мосту, что Киев сам решает, как воевать.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute