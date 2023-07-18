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Блинкен утверждает в связи с терактом на Крымском мосту, что Киев сам решает, как воевать

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В Госдепе США оценили ситуацию с безопасностью в регионе.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает в связи с террористической атакой на Крымский мост о том, что киевский режим сопосбен самостоятельно решать, как вести военные действия. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами во внешнеполитическом ведомстве США в Вашингтоне.

Конечно, Украина должна решать, как она ведет в защиту своей территории, своего народа и своей свободы...Что касается моста через Керченский пролив. Мы следим за этой ситуацией.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: Запад и Киев изучат варианты экспорта продуктов с Украины без зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: госдеп, керченский пролив, крымский мост, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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