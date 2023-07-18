Блинкен: Запад и Киев изучат варианты экспорта продуктов с Украины без зерновой сделки

В Госдепе США рассказал о трудностях в регионе Черного моря, вызванных позицией России.

Стнаны коллективного Запада и Киев рассмотрят возможности экспорта сельскохозяйственного продовольствия с территории Украины в условиях прекращения действия черноморской зерновой инициативы. Такими сведениями с журналистами в Вашингтоне поделился американский государственный секретарь Энтони Блинкен, комментируя решение Москвы выйти из этих пакетных договоренностей. Диплом ат признал, что реализовать альтернативные планы будет сложно из-за той позиции, которую занимает Россия. В Госдепе США пояснили, что в Кремле подели сигнал о том, что продовольствие и зерно не могут "беспрепятственно вывозиться" из региона СВО.

Мы посмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти способы доставлять украинское продовольствие на мировой рынок, включая перемещение товаров железнодорожным и автомобильным транспортом, как мы уже видели на Украине, но в нужных объемах. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен добавил, что российская позиция окажет "глубоко охлаждающее воздействие" из-за того, что перевозчики, компании и третьи страны будут обеспокоены тем, что может произойти с их персоналом и кораблями акватории Черного моря.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State