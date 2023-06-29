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Госдеп: события в Карабахе не повлияли на график встреч глав МИД Азербайджана и Армении

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Ведант Патель рассказал о том, что изменения в график встречи не вносились.

Новые боевые столкновения в Нагорном Карабахе не привели к приостановке переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна в Вашингтоне. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 28 июня сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник напомнил, что государственный секретарь Энтони Блинкен напрямую вовлечен в процесс мирного урегулирования ситуации в регионе конфликта.

Мы очень встревожены гибелью людей в Нагорном Карабахе, выражаем соболезнования семьям всех погибших. Этот инцидент подчеркивает необходимость избегать столкновений, а также важность прочного мира...

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Патель полагает, что  встречи Блинкена с главами МИД Азербайджана и Армении 27 июня были конструктивными, поэтому власти США  продолжат организовывать контакты в среду и в четверг. никаких изменений в рабочем графике на текущий момент не зафиксировано.

Госдеп: США не тревожит последовательность поездок Нетаньяху, собирающегося в КНР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: азербайджан, армения, ведант, ведант патель, нагорный карабах, пател
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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