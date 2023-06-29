Госдеп: США не тревожит последовательность поездок Нетаньяху, собирающегося в КНР

Ведант Патель рассказал о приглашении премьера Израиля в США.

Американские власти находятся в постоянном взаимодействии с Израилем и не рассматривают планируемый визит премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в Китай с точки зрения того, что иностранный чиновник едет в КНР до того, как будет согласована его поездка на территорию США, Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июня в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

Я думаю, что важно не зацикливаться на таких вещах, как последовательность и хореография. Более важно оставаться сосредоточенными на сути проблем, а суть заключается в том, что мы находимся в прямом контакте и постоянном взаимодействии с нашими израильскими партнерами. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Сотрудник Госдепа США добавил, что любые государства могут иметь контакты с Китаем, как и США. В отношении визита Биньямина Нетаньяху в США, Ведант Патель заметил, что на текущий момент он не может поделиться со СМИ никакими подробностями.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State