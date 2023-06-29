Ведант Патель не стал рассуждать о "гипотетическом варианте".

Заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель отказался критиковать украинского президента Владимира Зеленского за решение отложить выборы в своей стране. Чиновник попытался возложить ответственность за это на Россию. Соответствующий комментарий спикер Госдепа США сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне. В США назвали возможное откладывание выборов главы государства Киевом гипотетической ситуацией, поэтому не хотят отвечать на подобные вопросы.

Мы продолжаем оставаться на связи с нашими украинскими партнерами. Я также хотел бы использовать эту возможность, чтобы напомнить, что военное положение продолжает действовать... Ведант патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Чиновник ответил на слова местного корреспондента о том, что обстоятельства проведения выборов президента на Украине можно отнести к гипотетической ситуации, однако заявление о решении не проводить их, пока действует военное положение, Владимир Зеленский сделал вполне реальною Ведант Патель уточнил, чо не может добавить ничего нового к ранее уже сказанному.

В Госдепе считают, что визит конгрессменов на Тайвань не означает изменения политики США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State