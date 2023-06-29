В Госдепе считают, что визит конгрессменов на Тайвань не означает изменения политики США

Ведант Патель рассказал о визите делегации США на китайскую территорию.

Официальный рабочий делегации членов Палаты представителей Конгресса США на остров Тайвань не означает изменения политики Вашингтона в отношении данной территории. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 28 июня сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник отреагировал на просьбу журналистов оценить поездку делегации местных законодателей, которую возглавит руководитель комитета по Вооруженным силамМайк Роджерс.

Могу сказать, что члены Конгресса уже посещали Тайвань, тому были исторические прецеденты... Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Патель напомнил о том, что как и ранее в подобных случаях, американские власти отмечают, что у Пекина нет поводов для усиления напряженности или изменения статус-кво, так как США не стремятся к этому.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State