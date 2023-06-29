Госдеп прокомментировал присутствие сил ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

Ведант Патель оценил вопрос перехода бойцов ЧВК из РФ в Белоруссию.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает, что присутствие российской частной военной компании "Вагнер" на территории Белоруссии может оказать дестабилизирующее воздействие, по аналогии с другими странами. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 28 июня в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Дополнительно спикер напомнил, что страна продолжает использовать механизм санкционного давления в отношении ЧВК и его бойцов.

Мы не разделяем наши слова касательно дестабилизирующего влияния группы "Вагнер", где бы ни было ее присутствие. Мы, конечно, говорили об этом в отношении операций "Вагнера" в Африке. Я не намерен вдаваться в спекуляции о предстоящих действиях и событиях. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Патель полагает, что присутствие ЧВК "Вагнер" в в любой стране делает эту территорию более подверженной дестабилизирующим действиям и уязвимой с точки зрения эксплуатации природных ресурсов.

В Госдепе надеются, что Россия прекратит говорить о выходе из зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State