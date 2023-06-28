В Госдепе надеются, что Россия прекратит говорить о выходе из зерновой сделки

Американские власти рассчитывают, что Россия прекратит говорить о выходе из зерновой сделки и продолжит выполнять ее условия в полном объеме. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 июня в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мэттью Миллер.
Мы видели, как Россия продолжает угрожать выходом из зерновой инициативы почти с того самого дня, когда они подписали первую версию документа, поэтому мы надеемся, что Россия прекратит эти угрозы и будет выполнять обязательства, на которые согласилась....
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
Чиновник из Госдепа подчеркнул, что речь ведется о важной инициативе, которая направленна на то, чтобы продукты питания продолжали поступать с территории Украины в те части мира, которые зависят от этого продовольствия.
Госдеп США на этой неделе объявит новые рестрикции в отношении ЧВК "Вагнер".
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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