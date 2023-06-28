Госдеп США на этой неделе объявит новые рестрикции в отношении ЧВК "Вагнер"

Мэттью Миллер рассказал о стремлении привлечь ЧВК из России "к ответственности".

Американская администрация при президенте Джо Байдене намерена на текущей неделе принять новые меры в отношении российской частной военной компании "Вагнер". Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 27 июня сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер.

Мы продолжаем пристально следить за их шагами, которые противоречат интересам стран, где они осуществляют деятельность. Мы продолжим принимать меры, чтобы привлечь их к ответственности, мы объявим о новых мерах в ближайшем будущем. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

На уточняющий вопрос СМИ о том, стоит ли ждать объявления о новых мерах в отношении ЧВК на текущей неделе, чиновник из Госдепа США ответил утвердительно. По словам Мэттью Миллера, новые рестрикции будут связаны с предшествующей деятельностью "Вагнера" на территории Африки.

Госдеп США пообещал "при любом удобном случае" добиться задержания и экстрадиции Пригожина.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State