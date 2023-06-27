Госдеп США пообещал "при любом удобном случае" добиться задержания и экстрадиции Пригожина

Мэттью Миллер оценил возможное нахождение Евгения Пригожина в Белоруссии.

Американская администрация при президенте Джо Байдене будет добиваться выдачи главы российского ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в том случае, если иностранец окажется в такой стране, с которой у Вашингтона есть соглашение об экстрадиции. Однако Белоруссия к таковым не относится. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июня сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер.

У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией... Но я бы, конечно, ожидал, что мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть договор об экстрадиции. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что россиянин, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявлен в розыск на территории США по обвинению во вмешательстве в американские президентские выборы.

В Госдепе заявили, что США хотели бы роспуска ЧВК "Вагнер".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State