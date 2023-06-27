В Госдепе заявили, что США хотели бы роспуска ЧВК "Вагнер"

Мэттью Миллер оценил ситуацию в России, назвав ее внутренним делом страны.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер заявил, что о том, что в администрации США хотели бы роспуска российской частной военной компании "Вагнер". Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. При этом пресс-секретарь Госдепа США добавил, что при проведении контактов с Москвой дипломаты уведомили о том, что опытка вооруженного мятежа является российским внутренним делом, в которое Вашингтон не намерен вмешиваться.

Мы хотели бы видеть, что "Вагнер" перестал существовать. Разумеется, мы хотим, чтобы "Вагнер" распустился. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что власти США также призвали обеспечить безопасность находящихся в Москве американских дипломатов через своего посла Линн Трейси и других уровнях связей. В Госдепе объяснили, что ждут от российского руководства соблюдения своих международных обязательств по защите посольства и его персонала.

Госдеп не стал комментировать данные об осведомленности США о планах ЧВК "Вагнер".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State