Госдеп не стал комментировать данные об осведомленности США о планах ЧВК "Вагнер"

Мэттью Миллер оценил отношения между Минобороны РФ и Евгением Пригожиным.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер не стал комментировать журналистам данные некоторых СМИ о том, что спецслужбы США заранее обладали информацией о планах российской частной военной компании "Вагнер" по организации вооруженного мятежа, а также о том, что власти страны на фоне последних событий в Москве были готовы отложить введение новых санкций в отношении данного ЧВК. Соответствующие вопросы чиновнику задали представители СМИ, находившиеся в Вашингтоне на регулярном брифинге в Госдепе. Мэттью Миллер напомнил о том, что напряженность в отношениях между министерство по обороне РФ и основателем ЧВК Евгением Пригожиным не оставались секретной информацией для общественности.

Я не намерен говорить ни о чем, что касается дел разведки, и никогда этого не делал...Эта напряженность росла в публичном пространстве в течение последних нескольких месяцев. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер ответил на вопрос о том, почему США, если знали о планах Пригожина, не предупредили об этом американских граждан, проживающих на территории России. Чиновник заметил, что Госдеп ранее рекомендовал своим гражданам покинуть страну.

Напомним, что местная телекомпания CNN сообщила читателям о том, что разведка США предупреждала законодателей в Конгрессе США о наращивании сил ЧВК "Вагнер" у государственной границы РФ. По их мнению, эти действия якобы свидетельствовали о готовности основателя этой структуры Евгения Пригожина бросить вызов российским властям.

В Госдепе заявили, что не контактировали с Белоруссией по поводу ЧВК "Вагнер".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State