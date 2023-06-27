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В Госдепе заявили, что не контактировали с Белоруссией по поводу ЧВК "Вагнер"

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Мэттью Миллер оценил вмешательство Александра Лукашенко в ситуацию с ЧВК "Вагнер".

Американская администрация при президенте Джо Байдене не вступала в контакты с Минском относительно попытки вооруженного мятежа в России и ситуации вокруг частной военной компании "Вагнер". Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер.

Мне о таковом неизвестно....

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на отдельном брифинге перед СМИ заявил, что Вашингтону неизвестны детали достигнутых с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко договоренностей.

В Госдепе пояснили слова Блинкена о ситуации в РФ, которую должен использовать Киев.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: александр лукашенко, белоруссия, госдеп, мэттью миллер, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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