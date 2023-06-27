В Госдепе пояснили слова Блинкена о ситуации в РФ, которую должен использовать Киев

Мэттью Миллер оценил слова главы Госдепа о дополнительных преимуществах Украины.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен имел в виду отход сил российской частной военной компании "Вагнер" с линии соприкосновения на территории Украины в тот момент, когда говорил о том, что киевскому режиму требуется воспользоваться ситуацией, которая сложилась на территории России 23 и 24 июня. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Таким образом чиновник отреагировал на слова Блинкена, который публично говорит о том, что ситуация с ЧВК создает дополнительные преимущества для киевского режима.

Мы продолжаем делиться с украинцами разведывательной информацией и намереваемся продолжать контакты по военным каналам, мы работаем по дипломатическим каналам. Госсекретарь говорил о том, что силы "Вагнера" ушли с Украины и двинулись на российский город. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что американское руководство и дипломаты находятся в тесных контактах с украинцами Вооруженными силами Украины в вопросе продолжающегося контрнаступления ВСУ.

США заявили о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State