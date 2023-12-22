Белый дом: США и Израиль обсуждают новую дату переговоров по Рафаху

Карин Жан-Пьер оценила возможную встречу между делегатами из США и Израиля.

Американская администрация при президенте Джо Байдене и руководители еврейского государства обсуждают новую дату для переговоров по возможной военной операции, которую Израиль хочет провести в Рафахе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что пока что у властей нет приблизительной даты, в которую такое мероприятие могло бы состояться.

Мы сейчас работаем с ними, чтобы найти подходящую дату. Они согласились перенести встречу, которая будет посвящена Рафаху, и это очень хорошо. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что информационный онлайн-портал Axios сообщил со ссылкой на собственные источники о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует направить двух должностных лиц на следующей неделе в Вашингтон. Делегаты должны обсудить проведение масштабной наземной военной операции в Рафахе. Пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер упоминал о том, что внешнеполитическая служба страны намерена провести встречу с представителями Израиля для обсуждения альтернатив проведению еврейским государством операции в городе Рафах, расположенной в южной части сектора Газа.

Белый дом считает необязательной резолюцию СБ ООН о прекращении огня на время Рамадана.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance